طارق مصطفى يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك.. وعرض الرجاء المغربي

كتب- محمد خيري:

تحدث طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي، عن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية للرحيل عن فريقه، وآخرها عرض تدريب الرجاء المغربي.

وقال طارق مصطفى، خلال تصريحات إذاعية: "شرف لي أن يرتبط اسمي بأندية شمال إفريقيا، وأشكر إدارة الرجاء المغربي ورئيس النادي، على تفاوضهم معي لتدريب الفريق".

وأضاف المدير الفني لـ البنك الأهلي: "إدارة الرجاء طلبتني أكثر من مرة لكني مرتبط بتعاقدي مع البنك وأحترم تعاقدي معهم خاصة في ظل تعاملهم المحترم معي".

أكمل: "تحدث معي مسئولو الزمالك، أكثر من مرة، لكن في المرة الأخيرة لم يتم التحدث مع شخصيا، ولكن كان هناك مفاوضات، وأشكر جمهور الزمالك الذي يطلبني دائما".

وأتم تصريحاته: "الزمالك هو بيتي وفريقي ولدي طموح كبير، وأتمنى حال تواجدي في القيادة الفنية للزمالك أن أفوز بالألقاب وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا، وأن أكون فريقا مميزا يكون هو صاحب الهجوم وصاحب الفعل وليس رد الفعل.

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