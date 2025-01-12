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"بذلت مجهودًا كبيرًا".. أول تعليق من محمد هاني على عودته للمشاركة مع الأهلي

03:36 م الأحد 12 يناير 2025
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    محمد هاني يعود للمشاركة في بطولة الدوري
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    محمد هاني من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري
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    محمد هاني من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
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    محمد هاني لاعب النادي الأهلي (9)
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    محمد هاني لاعب النادي الأهلي (10)
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    محمد هاني لاعب النادي الأهلي (8)
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    محمد هاني لاعب النادي الأهلي (7)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعرب محمد هاني، لاعب فريق الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على استاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد هاني عقب المباراة التي أُقيمت مساء أمس السبت:"سعيد بالعودة إلى المشاركة مع الفريق بعد فترة غياب بسبب الإصابة، والتي بذلت خلالها مجهودًا كبيرًا من أجل العودة، لكن سعادتي الأكبر بالفوز على استاد أبيدجان وإضافة ثلاث نقاط مهمة في مشوار الفريق بدور المجموعات وتحدثنا جميعًا بين شوطي المباراة أن الفوز في غاية الأهمية للعودة إلى صدارة المجموعة".

وأوضح هاني أن لاعبي الفريق على قدر المسؤولية ولديهم القدرة على التعامل مع أصعب الظروف، كما حدث في مباراة استاد أبيدجان، حيث حوّل الأهلي تأخره بهدف إلى فوز والحصول علي الثلاث نقاط.

وأتتم محمد هاني تصريحاته بتوجيه رسالة شكر إلى جماهير الأهلي الداعمة للفريق في كل الأوقات، مؤكدًا أن الفريق يسعى دائمًا إلى إسعادهم.

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الأهلي ضد ستاد أبيدجان الأهلي محمد هاني دوري أبطال أفريقيا
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