لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

برشلونة

الكونفيدرالية الإفريقية

بلاك بولز

- -
18:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

0 0
15:00

شباب بلوزداد

جميع المباريات

إعلان

وفاة أحد أساطير غزل المحلة في الجيل الذهبي

02:47 م الأحد 12 يناير 2025

الجيل الذهبي لنادي غزل المحلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

توفي صباح اليوم الأحد، سيد محرز، أحد أبرز نجوم فريق غزل المحلة في العصر الذهبي، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وتقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة العصر، على أن يتم تحديد موعد العزاء.

ومن جانبه نعى نادي غزل المحلة نجمه الراحل، في بيان رسمي على صفحته، قائلًا: "يتقدم نادي غزل المحلة بخالص التعازي في وفاة الكابتن السيد محرز، نجم الفريق السابق ومنتخب مصر. كان الفقيد مثالًا للعطاء والانتماء، وترك بصمة لا تُنسى في تاريخ النادي".

وأضاف: "ويظل سيد محرز رمزًا من رموز كرة القدم المصرية، ونموذجًا للرياضي الذي يُلهم الأجيال، بفضل مسيرته المتميزة وولائه لقميص غزل المحلة".

ويعد سيد محرز واحدًا من أعمدة فريق غزل المحلة الذي حقق لقب الدوري المصري الممتاز موسم 1972-1973، في إنجاز تاريخي لم يتكرر في مسيرة النادي.

كما ساهم في وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1974 أمام أمام بطل الكونغو برازافيل، في مباراة خسرها المحلة بنتيجة 3-2 على ملعبه.

اقرأ أيضا:

"إصابات وتدخل عاجل للسلطات".. تفاصيل ساعات الرعب لبيراميدز في سماء لوندا

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

غزل المحلة وفاة نجم غزل المحلة وفاة سيد محرز نادي غزل المحلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"إصابة واحدة بتشنج".. مصدر يوضح لمصراوي موعد تحرك طائرة بيراميدز إلى القاهرة

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين