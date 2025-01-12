وفاة أحد أساطير غزل المحلة في الجيل الذهبي

كتب- محمد خيري:

توفي صباح اليوم الأحد، سيد محرز، أحد أبرز نجوم فريق غزل المحلة في العصر الذهبي، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وتقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة العصر، على أن يتم تحديد موعد العزاء.

ومن جانبه نعى نادي غزل المحلة نجمه الراحل، في بيان رسمي على صفحته، قائلًا: "يتقدم نادي غزل المحلة بخالص التعازي في وفاة الكابتن السيد محرز، نجم الفريق السابق ومنتخب مصر. كان الفقيد مثالًا للعطاء والانتماء، وترك بصمة لا تُنسى في تاريخ النادي".

وأضاف: "ويظل سيد محرز رمزًا من رموز كرة القدم المصرية، ونموذجًا للرياضي الذي يُلهم الأجيال، بفضل مسيرته المتميزة وولائه لقميص غزل المحلة".

ويعد سيد محرز واحدًا من أعمدة فريق غزل المحلة الذي حقق لقب الدوري المصري الممتاز موسم 1972-1973، في إنجاز تاريخي لم يتكرر في مسيرة النادي.

كما ساهم في وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1974 أمام أمام بطل الكونغو برازافيل، في مباراة خسرها المحلة بنتيجة 3-2 على ملعبه.

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