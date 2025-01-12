"لا يساوي 3 جنيهات".. إعلامي سعودي يستنكر تصريح نجم منتخب مصر السابق

كتب_ محمد عبدالهادي:

استنكر الإعلامي السعودي عدنان جستنيه، تصريحات لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق رضا عبدالعال التي رآها تُقلل من المستوى الفني للدوري السعودي.

رضا عبدالعال، كان قد قال في تصريحات منذ قرابة عام خلال ظهوره في بودكاست عبدالرحمن مجدي الذي أعاد نشرها أمس السبت عبر حسابه بتيك توك، "أن الدوري السعودي دوري (المبطلين)"، مشيرًا إلى أن المتعة الحقيقية تكمن في الحضور الجماهيري والملاعب وليست في المستوى الفني الذي يعتبره لا يستحق حتى "ثلاثة جنيهات".

تصريحات عبدالعال لم تمر مرور الكرام بعد إعادة نشرها إذ رد الإعلامي عدنان جستنيه، عبر حسابه على منصة "إكس"، مستنكرًا رأي رضا عبدالعال. وكتب: "هذا الشخص لو قيل له تعال يا عبدالعال وحلل مباريات دوري روشن، سيقفز من الفرح، حتى لو كان العمل مجانيًا."

وأضاف جستنيه مستشهدًا بالمثل الشعبي: "يللي ما يطول العنب حامض عنه يقول"، في إشارة إلى أن عبدالعال يقلل من الدوري السعودي لأنه ليس جزءًا منه.

يُذكر أن رضا عبدالعال، الذي لعب للناديين الكبيرين الأهلي والزمالك، اشتهر بعد اعتزاله بتصريحاته النارية التي كثيرًا ما تثير الجدل.

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