"تدخلوا لإبعاده".. الغندور يكشف شرط من الجزيري لعدم فسخ عقده مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامى خالد الغندور إن مسئولي نادى الزمالك اتفقوا مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق على عقد جلسة جديدة معه عقب مباراة بلاك بولز الموزمبيقي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "نادي الزمالك أخطر اللاعب بعقد جلسة جديدة معه بعد المباراة للاتفاق فيها على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة والوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، خاصة أن الجلسة الأولى لم يتم التوصل فيها إلى أي اتفاقات".

وأضاف: "الجزيري يرحب بحل أزمته مع الزمالك، بشرط ضمان تنفيذ الاتفاقات خاصة أن في الفترات السابقة لم تنفذ الوعود التي حصل عليها اللاعب من مسئولي القلعة البيضاء".

وأوضح: "ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة حسم مصير اللاعب مع الفريق وموقفه معهم من توثيق العقد الجديد الموقع حتى 2027".

وأتم تصريحاته: "كما اشترط اللاعب حل أزمة مشاركته في المباريات خاصة أنه اشتكى من تهميش دوره في الفريق بعد أن كان المهاجم رقم واحد، وأبلغ مسئولى النادى أن هناك بعض الأشخاص تدخلوا لإبعاده عن التشكيل الأساسي في فترة جوميز للضغط عليه ونفس الأمر يتكرر مع جروس وهذه من ضمن شروط اللاعب للموافقة على حل أزمته".

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