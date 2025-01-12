مصدر يوضح لمصراوي تفاصيل واقعة إغماء وسام أبو علي بطائرة الأهلي

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كتب ـ رمضان حسن

كشف مصدر عن تفاصيل إغماء المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي على متن الطائرة الخاصة التي استقلتها بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن اللاعب الفلسطيني كان في حالة جيدة قبل مغادرة البعثة لمطار أبيدجان ثم شعر ببعض التعب والإرهاق وفور صعوده للطائرة أُغميّ عليه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن طبيب الفريق قام بالإسعافات الأولية حتى استرد وعيه ثم كان هناك تدخل في وحدة الحجر الصحي بمطار القاهرة فور فوصول بعثة الأهلي.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة؛ للاطمئنان على حالته الصحية.؟

الأهلي كان قد فاز بثلاثية مقابل هدف على نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت ملعب المباراة مباشرة إلى مطار أبيدجان، حيث استقلت الطائرة الخاصة التي أقلّت الفريق في رحلة استغرقت عدة ساعات.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل ستاد أبيدجان المجموعة بنقطة.

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