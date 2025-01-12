"استجابة سريعة".. وزارة الرياضة تصدر بيان حول أزمة بيراميدز في لوندا

كتب- محمد خيري:

كلف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لجنة من الوزارة بمتابعة بعثة نادي بيراميدز، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنجولا؛ بعد هبوط طائرة الفريق اضطرارياً في لواندا عاصمة أنجولا بعد ساعتين من إقلاعها بسبب المطبات الهوائية.

وفي استجابة سريعة، كلف وزير الرياضة المسؤولين من الوزارة لمتابعة تطورات هذه الأزمة والتأكد من سلامة أفراد البعثة وتقديم الدعم اللازم، في إطار الحفاظ على سلامة الفريق وكافة أفراد البعثة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة محمد الشاذلي، علي متابعة الوزير لكافة المستجدات الخاصة برحلة البعثة وعودتها إلى القاهرة وذلك بعدما اطمأن على الحالة الصحية لجميع أعضاء الفريق والإجراءات اللاحقة للمتابعة.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

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