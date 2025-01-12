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"خبر مهم ينتظره الأهلاوية".. شوبير يكشف حسم كولر مصير نجم الأهلي

11:40 ص الأحد 12 يناير 2025
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    علي معلول
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
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    أليوم يدانج وعلي معلول
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    علي معلول
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، مصير التونسي علي معلول، لاعب الفريق، من قيده في قائمة الأحمر مرة أخرى خلال الساعات المقبلة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هقولك خبر مهم جدا في النادي الأهلي ينتظره الأهلاوية كلهم، النهارده الأحد، مجلس الإدارة ينتظر قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بشأن قيد التونسي علي معلول في قائمة الفريق".

أضاف: "مجلس الإدارة بالكامل رغبتهم هي تسجيل علي معلول في القائمة، ولكن الرأي الفني النهائي متروك بالطبع لكولر".

أكمل: "المغربي يحيى عطية الله وأنا قمت بزيارته في المستشفى، بعد إجرائه الجراحة، يتبقى له شهرين وزيادة على العودة للملاعب، وكريم الدبيس ظهير أيسر جيد ولكنه تم بتغييره في مباراة الأمس بين الشوطين".

وأتم تصريحاته: "الأهلي منتظر رد كولر، من أجل معرفة موقف اللاعب علي معلول، هل سيتم قيده أو اتخاذ قرار أخر، وفي الساعات المقبلة سوف يتضح الأمر بالكامل".

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