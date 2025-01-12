"يعوض مدرب نيجيريا".. حسام البدري يقترب من تدريب هذا الفريق

"استجابة سريعة".. وزارة الرياضة تصدر بيان حول أزمة بيراميدز في لوندا

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، يقترب من التدريب في الدوري الجزائري.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه على قناة المحور: "علمت أن نادي مولودية وهران الجزائري، تواصل مع المدرب حسام البدري لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "الغندور": "حتى الآن لم يتم أي اتفاق رسمي، مع المدرب، ولكن البدري رحب بفكرة العودة للتدريب في الجزائر، وفي في حال الاتفاق سيعوض رحيل إيريك شال الذي رحل لتدريب منتخب نيجيريا".

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