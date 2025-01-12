لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

- -
15:00

شباب بلوزداد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"بطائرة خاصة".. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (صور)

10:59 ص الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (4)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (3)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (6)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (7)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (8)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (9)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (2)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (10)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (11)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (12)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (13)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (5)
  • عرض 14 صورة
    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (14)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

صلت بعثة فريق الأهلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

الأهلي كان قد فاز بثلاثية مقابل هدف على نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت ملعب المباراة مباشرة إلى مطار أبيدجان، حيث استقلت الطائرة الخاصة التي أقلّت الفريق في رحلة استغرقت عدة ساعات.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل ستاد أبيدجان المجموعة بنقطة.

اقرأ أيضًا:

"إصابات وتدخل عاجل للسلطات".. تفاصيل ساعات الرعب لبيراميدز في سماء لوندا

3 تصاميم في 13 يوما.. قميص الزمالك يثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الأهلي مطار القاهرة الدولي أبيدجان بعثة الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"يعوض مدرب نيجيريا".. حسام البدري يقترب من تدريب هذا الفريق

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين