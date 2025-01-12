"بطائرة خاصة".. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة (صور)

"استجابة سريعة".. وزارة الرياضة تصدر بيان حول أزمة بيراميدز في لوندا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

صلت بعثة فريق الأهلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

الأهلي كان قد فاز بثلاثية مقابل هدف على نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت ملعب المباراة مباشرة إلى مطار أبيدجان، حيث استقلت الطائرة الخاصة التي أقلّت الفريق في رحلة استغرقت عدة ساعات.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل ستاد أبيدجان المجموعة بنقطة.

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