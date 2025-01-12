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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

10:42 ص الأحد 12 يناير 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الأحد، مع نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وفريق بلاك بولز، اليوم الأحد، في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي،، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى فريق الزمالك، لتحقيق الفوز، من أجل حسم التأهل بشكل رسمي للدور التالي، متصدرا للمجموعة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فريق المصري في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويليه بلاك بولز وإنيمبا النيجيري وكل منهما 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

وسوف تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 6، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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