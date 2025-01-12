"إصابات وتدخل عاجل للسلطات".. تفاصيل ساعات الرعب لبيراميدز في سماء لوندا

"استجابة سريعة".. وزارة الرياضة تصدر بيان حول أزمة بيراميدز في لوندا

كتب- محمد خيري:

ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، في سماء لوندا عاصمة أنجولا، عقب مواجهة ساجرادا أمس في بطولة دوري ألطال أفريقيا.

ماذا حدث لطائرة بيراميدز؟

وغادرت بعثة بيراميدز بالطائرة الخاصة في طريقها للقاهرة لنحو ساعتين، عقب مواجهة ساجارادا أمس السبت ولكن الطائرة تعرضت لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإصابة باللإغماء.

وبدورها تدخلت السلطات الأنجولية سريعا، وسمحت للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا.

طائرة بيراميدز تعود إلى أنجولا

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.

وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية والسماح معه للبعثة بمغادرة أنجولا، لتضطر البعثة للعودة مجددا إلى فندق الإقامة في لواندا، من أجل المبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة:

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.