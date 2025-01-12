كتب - يوسف محمد:

تعرضت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، لموقف مرعب خلال رحلة العودة إلى القاهرة من أنجولا، بعد ملاقاة فريق ساجرادا، ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمس.

واضطرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد إقلاع طائرة الفريق الخاصة بساعتين، في طريق العودة للقاهرة، بسبب التقلبات الجوية.

والطائرة الخاصة التي كانت تنقل بعثة الفريق، للعودة إلى القاهرة تعرضت لمطبات جوية عنيفة، هبوط الضغط الجوي في الكابينة، مما أدى إلى تعرض بعض أعضاء البعثة للإغماء، لتعود بعد ذلك البعثة إلى مطار لواندا، بعد ساعتين من الإقلاع، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين.

وسمحت السلطات الأنجولية، لبعثة فريق بيراميدز، بالعودة ودخول البلاد دون تأشيرات جديدة، لكي تبيت البعثة في العاصمة الأنجولية لواندا، حتى يتم تحديد موعد جديد للعودة إلى القاهرة.

وكلن بيراميدز، تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ساجرادا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان

سيطرة مصرية.. أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الـ5 الكبرى