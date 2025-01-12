عمال شركة المقاولون العرب يتابعون مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري أمس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة، حضور عدد ليس بالقليل من جماهير النادي الأهلي، في مدرجات ملعب "فيليكس بواني" بكوت ديفوار، لدعم الفريق في مباراة ستاد أبيدجان بدوري الأبطال.

ولم تحرص جماهير النادي الأهلي فقط على حضور المباراة ومؤازرة الفريق، بل حضر عدد كبير من العمال بشركة "المقاولون العرب" في كوت ديفوار، لدعم المارد الأحمر في اللقاء.

ويشارك النادي الأهلي، في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقو كلاً من: "ستاد أبيدجان الإيفواري، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري".

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 10 نقاط جمعهم من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني أورلاندو بيراتس صاحب ال 8 نقاط من 4 مباريات.

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