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عمال شركة المقاولون العرب يتابعون مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

03:34 ص الأحد 12 يناير 2025
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    محمد رمضان يُمسك بسبحة في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان (3)
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    محمد رمضان يُمسك بسبحة في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان (4)
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    الأهلي ضد ستاد أبيدجان
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    خلال مباراة الاهلي واستاد ابيدجان
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    الأهلي ضد ستاد أبيدجان
  • عرض 18 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 18 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (15)
  • عرض 18 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (9)
  • عرض 18 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (7)
  • عرض 18 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه الثاني في مرمى ستاد أبيدجان (2)
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    احتفال إمام عاشور بهدفه الثاني في مرمى ستاد أبيدجان (3)
  • عرض 18 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه الثاني في مرمى ستاد أبيدجان (4)
  • عرض 18 صورة
    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (2)
  • عرض 18 صورة
    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (4)
  • عرض 18 صورة
    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (3)
  • عرض 18 صورة
    هدف ستاد أبيدجان
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري أمس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة، حضور عدد ليس بالقليل من جماهير النادي الأهلي، في مدرجات ملعب "فيليكس بواني" بكوت ديفوار، لدعم الفريق في مباراة ستاد أبيدجان بدوري الأبطال.

ولم تحرص جماهير النادي الأهلي فقط على حضور المباراة ومؤازرة الفريق، بل حضر عدد كبير من العمال بشركة "المقاولون العرب" في كوت ديفوار، لدعم المارد الأحمر في اللقاء.

ويشارك النادي الأهلي، في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقو كلاً من: "ستاد أبيدجان الإيفواري، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري".

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 10 نقاط جمعهم من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني أورلاندو بيراتس صاحب ال 8 نقاط من 4 مباريات.

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