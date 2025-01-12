لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

- -
15:00

شباب بلوزداد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

فارق كبير.. كيف تفوق إمام عاشور الأهلي على نسخته مع الزمالك؟

06:30 ص الأحد 12 يناير 2025

كيف تفوق إمام عاشور الأهلي على نسخته مع الزمالك؟

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الاخيرة تألق إمام عاشور مع النادي الأهلي في جميع المسابقات التي يشارك بها، حيث سجل ثلاثية في الفوز على ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.

كيف تفوق إمام عاشور الأهلي على نسخته مع الزمالك؟

وكانت بداية ظهور إمام عاشور مع نادي الزمالك عندما انتقل للقلعة البيضاء في موسم 2019/2020 قادما من غزل المحلة، في صفقة بلغت قيمتها 650 مليون يورو.

أرقام إمام عاشور مع الزمالك

وخلال 102 مباراة "7515 دقيقة" مع الزمالك، ساهم في 26 هدفا (سجل 15 هدفا، وقدم 11 تمريرة حاسمة).

تألق إمام عاشور مع الزمالك خلال تلك الفترة، مما دفع نادي ميتييلاند للتعاقد مع لاعب خط الوسط في موسم 2022/23، بعد دفع بلغ 2.76 مليون يورو.

لم يستطع اللاعب التأقلم مع نادي ميتييلاند في الدنمارك، حيث لعب 7 مباريات، سجل خلالهم هدفين.

وفي موسم 2023/24 عاد إمام عاشور للدوري المصري مرة أخرى، لكن من بوابة الأهلي المنافس الأكبر للزمالك.

أرقام إمام عاشور مع الأهلي

وشارك إمام عاشور مع الأهلي في 63 مباراة بواقع "4711 دقيقة" بجميع المسابقات، ساهم خلالهم في 30 هدفا (سجل 17 هدفا، وقدم 13 تمريرة حاسمة).

وبالنظر إلى أرقام عاشور مع قطبي الكرة المصرية، نرى أن فترة لاعب خط الوسط مع الأهلي تتفوق على أرقامه مع الزمالك، من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال عدد مباريات أقل.

كيف تفوق إمام عاشور الأهلي على نسخته مع الزمالك؟ أرقام إمام عاشور مع الزمالك أرقام إمام عاشور مع الأهلي الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمال شركة المقاولون العرب يتابعون مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

إعلان

إعلان

اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان
من لوس أنجلوس إلى نيويورك.. كيف دمرت الحرائق أحياء سكنية بأكملها؟ (فيديو+صور)