فارق كبير.. كيف تفوق إمام عاشور الأهلي على نسخته مع الزمالك؟

كيف تفوق إمام عاشور الأهلي على نسخته مع الزمالك؟

كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الاخيرة تألق إمام عاشور مع النادي الأهلي في جميع المسابقات التي يشارك بها، حيث سجل ثلاثية في الفوز على ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.

كيف تفوق إمام عاشور الأهلي على نسخته مع الزمالك؟

وكانت بداية ظهور إمام عاشور مع نادي الزمالك عندما انتقل للقلعة البيضاء في موسم 2019/2020 قادما من غزل المحلة، في صفقة بلغت قيمتها 650 مليون يورو.

أرقام إمام عاشور مع الزمالك

وخلال 102 مباراة "7515 دقيقة" مع الزمالك، ساهم في 26 هدفا (سجل 15 هدفا، وقدم 11 تمريرة حاسمة).

تألق إمام عاشور مع الزمالك خلال تلك الفترة، مما دفع نادي ميتييلاند للتعاقد مع لاعب خط الوسط في موسم 2022/23، بعد دفع بلغ 2.76 مليون يورو.

لم يستطع اللاعب التأقلم مع نادي ميتييلاند في الدنمارك، حيث لعب 7 مباريات، سجل خلالهم هدفين.

وفي موسم 2023/24 عاد إمام عاشور للدوري المصري مرة أخرى، لكن من بوابة الأهلي المنافس الأكبر للزمالك.

أرقام إمام عاشور مع الأهلي

وشارك إمام عاشور مع الأهلي في 63 مباراة بواقع "4711 دقيقة" بجميع المسابقات، ساهم خلالهم في 30 هدفا (سجل 17 هدفا، وقدم 13 تمريرة حاسمة).

وبالنظر إلى أرقام عاشور مع قطبي الكرة المصرية، نرى أن فترة لاعب خط الوسط مع الأهلي تتفوق على أرقامه مع الزمالك، من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال عدد مباريات أقل.