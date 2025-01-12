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جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

02:00 ص الأحد 12 يناير 2025

ريال مدريد ضد برشلونة

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كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 12 يناير 2025، العديد من المواجهات المهمة والقوية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي ريال مدريد نظيره برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، بينما يواجه أرسنال منافسه مانشستر يونايتد.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد ضد برشلونة - 9 مساء - MBC مصر 2

موعد مباريات الدوري الإسباني

لاس بالماس ضد خيتافي - 3 عصرا - beIN Sports Xtra 2

أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا - 5.15 مساء - beIN Sports 1

موعد مباريات الدوري الفرنسي

لوهافر ضد لانس - 4 عصرا - beIN Sports 4

تولوز ضد ستراسبورج - 6.15 مساء - beIN Sports 4

مونبلييه ضد أنجيه - 6.15 مساء - beIN Sports 9

باريس سان جيرمان ضد سانت اتيان - 9.45 مساء - beIN Sports 1

موعد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج ضد فيردر بريمن - 4.30 مساء - Bein Sport 2 EN

أوجسبورج ضد شتوتجارت - 6.30 مساء - beIN Sports Xtra 3

موعد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى ضد بارما - 1.30 ظهرا - AD Sports Premium 1

فينيسا ضد إنتر - 4 عصرا - AD Sports Premium 1

بولونيا ضد روما - 7 مساء - AD Sports Premium 1

نابولي ضد هيلاس فيرونا - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1

موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بايرتس ضد شباب بلوزداد - 3 عصرا - beIN Sports 2

دجوليبا ضد الترجي - 6 مساء - beIN Sports 2

الهلال ضد يانج أفريكانز - 9 مساء - beIN Sports 6

موعد مباريات الكونفدرالية الإفريقية

لواندا ضد نهضة بركان - 3 عصرا - beIN Sports 6

إنييمبا ضد المصري - 6 مساء - beIN Sports 5

بلاك بولز ضد الزمالك - 6 مساء - beIN Sports 6

برافوش ضد سيمبا - 6 مساء - beIN Sports Xtra 2

النادي القسنطيني ضد الصفاقسي - 6 مساء - beIN Sports 3

موعد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

تاموورث ضد توتنهام - 2.30 عصرا

آرسنال ضد مانشستر يونايتد - 5 مساء - Sport TV2

نيوكاسل يونايتد ضد بروملي - 5 مساء

موعد مباريات الدوري المصري

سموحة ضد مودرن سبورت - 7 مساء - OnTime Sports 1

جدول مباريات اليوم الأحد مواعيد مباريات اليوم موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد موعد مباراة الزمالك
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