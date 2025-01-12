ريمونتادا الأهلي وتأهل بيراميدز.. نتائج مباريات السبت 11 يناير 2025 حول العالم

كتب - محمد القرش:

شهد يوم السبت 11 يناير 2025، إقامة العديد من المباريات المهمة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

واستطاع فريق الأهلي قلب النتيجة والفوز على نظيره ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف في دوري أبطال أفريقيا، بينما مانشستر سيتي على منافسه سالفورد بنتيجة 8-0.

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد ستاد أبيدجان - (3-1)

بيراميدز ضد ساجرادا - (1-0)

صن داونز ضد مانييما - (2-1)

الرجاء ضد الجيش الملكي - (1-1)

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ليستر سيتي ضد كوينز بارك - (6-2)

ليفربول ضد أكرينجتون - (4-0)

تشيلسي ضد موركامب - (5-0)

بورنموث ضد وست بروميتش - (5-1)

برينتفورد ضد بليموث - (0-1)

مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي - (8-0)

نتائج مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي - (1-0)

الاتحاد السكندري ضد زد - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم ضد فولفسبورج - (0-1)

ماينز ضد بوخوم - (2-0)

سانت باولي ضد فرانكفورت - (0-1)

بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

جيرونا ضد ألافيس - (1-0)

بلد الوليد ضد ريال بيتيس - (1-0)

إسبانيول ضد ليجانيس - (1-1)

إشبيلية ضد فالنسيا - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد أتالانتا - (0-0)

تورينو ضد يوفنتوس - (1-1)

ميلان ضد كالياري - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون ضد بريست - (1-2)

نيس ضد ستاد ريمس - (4-2)

ستاد رين ضد مارسيليا - (1-2)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الهلال ضد العروبة - (5-0)

القادسية ضد التعاون - (0-3)

الاتحاد ضد الفيحاء - (1-1)