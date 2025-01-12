مشكلتي مع ولاده.. وائل جمعة يعلق على المقارنة بين أفشة وأبوتريكة

عدد بطولات إمام عاشور مع الأهلي بعد رقمه التاريخي

كتب - يوسف محمد:

أكد وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تقديره الكبير لمحمد مجدى أفشة لاعب المارد الأحمر، مشيرًا إلى صعوبة المقارنة بينه وبين بنجم الفريق السابق محمد أبو تريكة.

وخلال تواجد وائل جمعة رفقة النجم التونسي سامي الطرابلسي، بالاستوديو التحليلي عقب نهاية مباراة الأهلي وستاد أبيدجان، قال الطرابلسي: "أفشة من نوعية أبو تريكة".

ورد جمعة على هذا الأمر، قائلاً: "أبعد أبو تريكة عن كل الناس دي، انا بحب أفشة ولكن ليس أبو تريكة".

وأضاف: "أزمتي هى في أبناء محمد أبو تريكة، الذين يرون أن أفشة أفضل من والدهم".

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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