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مشكلتي مع ولاده.. وائل جمعة يعلق على المقارنة بين أفشة وأبوتريكة

12:37 ص الأحد 12 يناير 2025
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    محمد مجدي أفشة
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    محمد مجدي أفشة من مباراة صن داونز
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    قذيفة محمد مجدي أفشة
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    محمد مجدي أفشة بعد هدفه في مرمى الهلال السوداني 2020
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    محمد مجدي أفشة
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    محمد مجدي أفشة
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    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
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    أبو تريكة من مباراة الأهلي وكلوب أمريكا 2002
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    أبو تريكة
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    أحمد حسن ومحمد أبو تريكة
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    احتفال أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
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    أبو تريكة الهداف التاريخي للقاءات القمة
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة
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    لحظة هدف أبو تريكة في الصفاقسي
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    احتفال أبو تريكة بهدف في مرمى أوكلاند
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    أبو تريكة نجم الأهلي السابق
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    احتفال محمد أبو تريكة
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    وائل جمعة يزور مران الأهلي 1
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    وائل جمعة يزور مران الأهلي
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    وائل جمعة مع أحمد فتحي وأبو تريكة (2)
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كتب - يوسف محمد:

أكد وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تقديره الكبير لمحمد مجدى أفشة لاعب المارد الأحمر، مشيرًا إلى صعوبة المقارنة بينه وبين بنجم الفريق السابق محمد أبو تريكة.

وخلال تواجد وائل جمعة رفقة النجم التونسي سامي الطرابلسي، بالاستوديو التحليلي عقب نهاية مباراة الأهلي وستاد أبيدجان، قال الطرابلسي: "أفشة من نوعية أبو تريكة".

ورد جمعة على هذا الأمر، قائلاً: "أبعد أبو تريكة عن كل الناس دي، انا بحب أفشة ولكن ليس أبو تريكة".

وأضاف: "أزمتي هى في أبناء محمد أبو تريكة، الذين يرون أن أفشة أفضل من والدهم".

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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النادي الأهلي آخر اخبار النادي الأهلي محمد أبو تريكة محمد مجدي أفشة وائل جمعة
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