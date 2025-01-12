3 تصاميم في 13 يوما.. قميص الزمالك يثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت-هند عواد:

أثار قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، إذ ظهر الفريق بـ3 تصاميم مختلفة خلال آخر 4 مباريات (آخر 13 يوما).

في يوم 29 ديسمبر 2024، ظهر فريق الزمالك بالتصميم الجديد للقميص الذي يحتوي على عبارة "1911"، وذلك في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

وخاض بعدها الزمالك مباراة ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر، وارتدى اللاعبون نفس القميص، مع وضع ملصق لإخفاء إعلان أحد الرعاة.

وتفاجئت جماهير الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الفريق سيخوض مباراة بلاك بولز في كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم، بالقميص القديم للفريق، وظهر ذلك في الاجتماع الفني للقاء.

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