"خطوة نحو مجد قاري".. 3 أهداف للزمالك من مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية

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يلتقي فريق الزمالك عند السادسة من مساء يوم غد الأحد نظيره بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

سبب نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز للقاهرة

وأوضح مصدر بالزمالك في تصريحات سابقة لمصراوي أن المباراة كان سيتم نقلها من موزمبيق؛ لعدم وجود ملعب يستوفي اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فتم الاتفاق مع مسؤولي بلاك بولز على خوض اللقاء في القاهرة.

نتيجة مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

وكان فريق الزمالك قد فاز بهدفين نظيفين على نظيره بلاك بولز خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الجارية من الكونفدرالية.

ويدخل فريق الزمالك المباراة ونصب أعين لاعبيه أكثر من هدف نستعرض 3 منهم خلال السطور التالية:

1) خطوة نحو مجد قاري

ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

الزمالك يتصدر مجموعته قبل المباراة برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط عن المصري الوصيف و 4 نقاط عن بلاك بولز صاحب المركز الثالث ومثلها عن إنيمبا النيجيري صاحب المركز الرابع.

وحال فوز الزمالك سيضمن الصعود للدور التالي في خطوة جديدة للحفاظ على لقب الكونفدرالية الذي إذا حققه هذه المرة سيُعادل رقم الصفاقسي التونسي الأكثر تتويجًا بالكونفدرالية بواقع 3 نسخ.

وكان الزمالك قد توّج بلقب الكونفدرالية مرتين موسم 18/19 و موسم 23/24.

2) الفوز الأول لجروس بالكونفدرالية مع الزمالك

لم يخض الزمالك تحت قيادة جروس في ولايته الثانية سوى مباراة واحدة بالكونفدرالية وكانت أمام المصري وانتهت بالتعادل السلبي.

ويرغب جروس في تحقيق الفوز الأول له بالكونفدرالية حتى لا يكون موقف الزمالك للتأهل صعبًا كما يرغب اللاعبون في العودة إلى طريق الانتصارات بالبطولة القارية.

3) تجنب الخسارة

لم يخسر الزمالك خلال النسخة الجارية من الكونفدرالية في أي مباراة بدور المجموعات؛ إذ خاض 4 مباريات فاز باثنتين وتعادل في مثلهما لذا سيسعى اللاعبون ليكون طريقهم بالبطولة خاليًا من الهزائم في إنجاز سيُحسب لهم حال قدرتهم على تحقيقه.

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