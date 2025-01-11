مين هيمسك ميسي.. رسالة نارية من رضا عبد العال إلى إدارة النادي الأهلي

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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الأهلي السابق رضا عبد العال، عن أداء كولر مع الأهلي، مطالبا بضرورة التعاقد مع مدير فني جديد.

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي"كولر لازم يمشي ومش هيعمل حاجه في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "مفروض يلحقوا قبل الـ 6 شهور لإن هتبقى فضيحة في كأس العالم، مين هيمسك ميسي؟ وسام أبوعلي يا جماعة انتم فاهمين الكورة إزاي بس ".

وتابع: "لو روحنا بكولر كأس العالم هنبى حصالة يعني آخر فرقه في أفريقيا و بيلعب قدامها بـ 7 مدافعين أومال لو بيلاعب ميسي هيخلي وسام أبو علي يمسكه".

واختتم:"الحقوا هاتو مدرب قبل انطلاق كأس العالم عشان هيبقى شكلنا مش حلو"