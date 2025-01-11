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مين هيمسك ميسي.. رسالة نارية من رضا عبد العال إلى إدارة النادي الأهلي

11:44 م السبت 11 يناير 2025
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    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (1)
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    رد فعل كولر بعد استقبال هدف (2)
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    رد فعل كولر بعد استقبال هدف (1)
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    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (2)
  • عرض 8 صورة
    إسماعيل يوسف في تدخل على رضا عبد العال
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    طلعت منصور لاعب نادي الزمالك أمام رضا عبد العال
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    رضا عبد العال
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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الأهلي السابق رضا عبد العال، عن أداء كولر مع الأهلي، مطالبا بضرورة التعاقد مع مدير فني جديد.

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي"كولر لازم يمشي ومش هيعمل حاجه في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "مفروض يلحقوا قبل الـ 6 شهور لإن هتبقى فضيحة في كأس العالم، مين هيمسك ميسي؟ وسام أبوعلي يا جماعة انتم فاهمين الكورة إزاي بس ".

وتابع: "لو روحنا بكولر كأس العالم هنبى حصالة يعني آخر فرقه في أفريقيا و بيلعب قدامها بـ 7 مدافعين أومال لو بيلاعب ميسي هيخلي وسام أبو علي يمسكه".

واختتم:"الحقوا هاتو مدرب قبل انطلاق كأس العالم عشان هيبقى شكلنا مش حلو"

كولر رضا عبد العال الأهلي كأس العالم للأندية ميسي
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