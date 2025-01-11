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وائل جمعة يعلق على أداء إمام عاشور أمام ستاد أبيدجان

11:28 م السبت 11 يناير 2025
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    إمام عاشور يصابح الحكم (2)
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    إمام عاشور يأخذ كرة الهاتريك من الحكم
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    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (2)
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    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (3)
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    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (1)
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور لاعب الأهلي
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    احتفال إمام عاشور بهدفه الثاني في مرمى ستاد أبيدجان (2)
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كتب - يوسف محمد:

علق وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الأداء المميز الذي ظهر به إمام عاشور لاعب وسط الفريق خلال مباراة ستاد أبيدجان اليوم، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح إمام عاشور في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في شباك فريق ستاد أبيدجان اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب جمعة عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا: "برغم كل الانتقادات اللي على إمام عاشور الفترة اللي فاتت ولكن بيرد في الملعب، عاوز كل لاعيبة الأهلي زي إمام ترد في الملعب".

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 10، في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما توقف رصيد ستاد أبيدجان عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

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الأهلي وستاد أبيدجان النادي الأهلي إمام عاشور وائل جمعة فوز الأهلي على ستاد أبيدجان
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