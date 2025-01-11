"بعد ثلاثية ستاد أبيدجان".. إمام عاشور يسجل رقمًا تاريخيًا مع الأهلي

سجل إمام عاشور ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أهداف إمام في الدقائق؛ 53، 73، 90+5.

بعد انتهاء المباراة قال إمام في مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق أدوا بقوة، ولم يبخل أحد في بذل مجهود للفوز بالمباراة، مضيفًا: "المباراة بأجوائها كانت صعبة للغاية، والرطوبة عالية، لكننا حققنا الفوز".

ولفت، إلى أن الفريق عانى من الغيابات لكن اللاعبين الذين شاركوا بذلوا أقصى جهد، لافتًا إلى أنه أول مرة يشعر بهذه السعادة بعد الهاتريك الأول له في مسيرته.

وأضاف، دولاب بطولاتي مملتيء بالجوائز بعد انتقالي إلى النادي الأهلي، وسأضع به كرة "الهاتريك".

عدد بطولات إمام عاشور مع الأهلي

حقق إمام مع النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، كما توج ببطولة السوبر المصري مرتين في موسم 2023-2024، 2024-2025.

كما توج مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

وحصد مع الاهلي بطولة كأس مصر مرة واحدة في موسم 2022-2023.