إمام عاشور يستعرض مهاراته مع والده (فيديو)

"بعد ثلاثية ستاد أبيدجان".. إمام عاشور يسجل رقمًا تاريخيًا مع الأهلي

عدد بطولات إمام عاشور مع الأهلي بعد رقمه التاريخي

كتب - يوسف محمد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنجم النادي الأهلي إمام عاشور، رفقة والده وهما يمارسان كرة القدم معًا.

وظهر إمام عاشور رفقة والده داخل أحد الأماكن، وهما يقومان بالتحكم في الكرة ويتبادلونها معًا أيضًا كما يقوم كلاً منهما بتمرير الكرة إلى الآخر.

وكان إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مرمى فريق ستاد أبيدجان اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهى لصالح المارد الأحمر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 10، في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي صاحب الـ 8 نقاط.

امام عاشور وابوه .. ❤️🦅 pic.twitter.com/xNQiYO3dfz — Mohammed ALi (@k22eg1) January 11, 2025

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