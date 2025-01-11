الأهلي يمدح إمام عاشور بعد هاتريك ستاد أبيدجان

"بعد ثلاثية ستاد أبيدجان".. إمام عاشور يسجل رقمًا تاريخيًا مع الأهلي

كتب ـ محمد الميموني:

مدح النادي الأهلي في لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، إمام عاشور، بعد تسجيله هاتريك الفوز على ستاد أبيدجان.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور للاعب إمام عاشور، معلقاً:"عاشور عاشور عاشور".

ونجح إمام عاشور اليوم في إحراز هاتريك على حساب أصحاب الأرض ستاد أبيدجان.

ويحتل فريق الأهلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.