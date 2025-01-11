مفاجأة في مفاوضات الزمالك مع زيزو

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تلقي إدارة النادي عرضًا رسميًا من فريق الاتفاق السعودي، لاستعارة نجم الفريق أحمد سيد زيزو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة ستة أشهر.

وينتهي عقد أحمد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة الزمالك تلقت عرضًا من فريق الاتفاق السعودي، للحصول على خدمات أحمد زيزو، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر".

وأضاف: "عرض الشباب السعودي لضم زيزو، هو استعارة لمدة ستة أشهر بنية البيع، مقابل مبلغ مالي قدره مليون ونصف دولار".

وتابع: "هناك إتفاق بين إدارة نادي الزمالك واللاعب، على أن يتم تجديد عقد اللاعب مع الفريق قبل الخروج على سبيل الإعارة إلى الاتفاق".

وواصل: "وحال رغبة فريق الاتحاد في تفعيل بند الشراء، سيتوجب عليه دفع مبلغ 3 ونصف مليون دولار".

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