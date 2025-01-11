كتب - يوسف محمد:

واصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة المارد الأحمر في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي.

وتمكن عاشور من قيادة الأهلي، لتحقيق الفوز على حساب نظيره ستاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث أحرز عاشور ثلاثية المارد الأحمر في مباراة اليوم.

وبثلاثية عاشور في مباراة ستاد أبيدجان اليوم، رفع عدد أهدافه في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى الهدف الرابع.

كما نجح عاشور في تسجيل "الهاتريك" الأول له، في تاريخ مشاركاته بمختلف البطولات مع كل الأندية التي لعب لها.

ترتيب مجموعة النادي الأهلي

ويرفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 10، في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي صاحب ال 8 نقاط.

1- الأهلي.. 5 مباريات.. 10 نقاط.

2- أورلاندو.. 4 مباريات.. 8 نقاط.

3- شباب بلوزداد.. 4 مباريات.. 6 نقاط.

4- ستاد أبيدجان.. 5 مباريات.. نقطة وحيدة.

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