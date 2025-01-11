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"قبل انطلاق مباراة ستاد أبيدجان".. لاعب الأهلي يتعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء

06:34 م السبت 11 يناير 2025
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  • عرض 17 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (2)
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (13)
  • عرض 17 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (12)
  • عرض 17 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (14)
  • عرض 17 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (10)
  • عرض 17 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (11)
  • عرض 17 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (6)
  • عرض 17 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (9)
  • عرض 17 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (8)
  • عرض 17 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (7)
  • عرض 17 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (3)
  • عرض 17 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (5)
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    لاعبي النادي الأهلي
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (1)
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (4)
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كتب - يوسف محمد:

تعرض أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة، في العضلة الخلفية خلال قيامه بإجراء عمليات، قبل مباراة الأهلي أمام نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري.

واضطر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إلى استبدال أكرم توفيق قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة، ودخل بدلاً منه اللاعب أحمد نبيل كوكا.

ويلاقي الأهلي حاليًا نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، على حساب ستاد أبيدجان بنتيجة هدف دون مقابل.

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إصاب لاعب الأهلي الأهلي وستاد أبيدجان مباراة الأهلي وستاد أبيدجان أكرم توفيق
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