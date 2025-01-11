لاعب بلاك بولز: نريد الفوز على الزمالك.. والجماهير ستكون دافعًا لنا

كتب - يوسف محمد:

تعرض أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة، في العضلة الخلفية خلال قيامه بإجراء عمليات، قبل مباراة الأهلي أمام نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري.

واضطر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إلى استبدال أكرم توفيق قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة، ودخل بدلاً منه اللاعب أحمد نبيل كوكا.

ويلاقي الأهلي حاليًا نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، على حساب ستاد أبيدجان بنتيجة هدف دون مقابل.

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