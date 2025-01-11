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تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

04:52 م السبت 11 يناير 2025
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كتبت-هند عواد:

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة استاد أبيدجان، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة استاد أبيدجان، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

خط الوسط، أكرم توفيق - عمرو السولية - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور

خط الهجوم، وسام أبو علي

تشكيل الأهلي الأهلي واستاد أبيدجان موعد مباراة الاهلي واستاد أبيدجان وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي
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