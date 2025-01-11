لماذا يرتدي الزمالك القميص القديم ضد بلاك بولز؟.. مصدر يجيب

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لاعب بلاك بولز: نريد الفوز على الزمالك.. والجماهير ستكون دافعًا لنا

كتب-مصراوي:

كشف مصدر سبب خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة بلاك بولز، بالتصميم القديم لزي الفريق.

وظهر في صور الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز، أن لاعبي الزمالك يرتدون الزي التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، لكنه ليس التصميم الجديد، إذ لا يحتوي على عبارة "1911"، إضافة إلى اختلاف شكل "الخطين الحمر".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إن الزمالك سيخوض بطولة الكونفدرالية كاملة بالزي القديم، لأنه يضم الرعاة المخصصين للبطولة.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن لاعبي الزمالك يرتدون القميص الجديد، في مباريات الدوري المصري، لأنها تضم الرعاة المخصصين.

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