مفاجأة في ملف مفاوضات الأهلي لضم تريزيجيه

كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي عن مفاجآة فيما أُثير عن مفاوضاتهم لضم النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" المُعار من صفوف طرابزون سبور التركي للريان القطري.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"لم نتفاوض مع اللاعب وهو خارج حساباتنا على الأقل في يناير الحالي؛ تريزيجيه لا يمكنه اللعب لنا هذا الموسم لأنه لعب لناديين في موسم واحد ومسألة التعاقد معه ستكون محل اهتمام ودراسة من جانبنا قبل نهاية الموسم الحالي".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:"نُرحِب بتواجده معنا وأن نقوم بشرائه نهائيًا من طرابزون التركي نهاية الموسم الجاري؛ للمشاركة معنا في كأس العالم للأندية 2025 ولكن هذا سيتوقف وقتها على طلبات النادي التركي المادية ولكن عموماً لم نفاوضه مؤخرًا عكس ما أُثير في الصحافة التركية".

أرقام تريزيجيه في الموسم الحالي 2024/25

اللاعب صاحب الـ 30 عامًا شارك خلال الموسم الجاري بـ 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 لزملائه.

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