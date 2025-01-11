لاعب بلاك بولز: نريد الفوز على الزمالك.. والجماهير ستكون دافعًا لنا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب فريق بلاك بولز الموزمبيقي، جاسينتو جونيور، إن مباراتهم أمام الزمالك ستكون قوية وصعبة لأنها أمام حامل اللقب.

وأشار جونيور، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم السبت، إلى أنهم سيسعون للظهور بصورة مغايرة للتي ظهروا بها خلال مواجهة إنيمبيا النيجيري التي خسروا بها برباعية مقابل هدف.

وأضاف لاعب فريق بلاك بولز:"نتطلع لتحقيق الفوز أمام الزمالك وجميع اللاعبين يحبون اللعب أمام الجماهير وهذا أمر سيكون دافع قوي للاعبي بلاك بولز للظهور بأفضل صورة".

وأتم جونيور تصريحاته بقوله:" مسألة الملعب لم تعد مؤثرة في كرة القدم والأمر يتعلق بمستوى الفريق في المباراة".

نتيجة مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

وكان نادي الزمالك قد فاز بهدفين نظيفين على نظيره بلاك بولز خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى قبل أن يتم الاتفاق على خوض المباراة الثانية بمصر بدلاً من موزمبيق.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك نظيره بلاك بولز عند السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الكونفدرالية.

ترتيب الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط عن المصري الوصيف و 4 عن بلاك بولز اصحب المركز الثالث ومثلها عن إنيمبا النيجيري المتذيل للمجموعة.

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