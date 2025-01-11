برنامج الأهلي قبل ساعات من مباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

لاعب بلاك بولز: نريد الفوز على الزمالك.. والجماهير ستكون دافعًا لنا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الأهلي لمواجهة مستضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري عند السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

برنامج الأهلي قبل مباراة ستاد أبيدجان

وقرر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إجراء مران بدني خفيف للاعبين بفندق الإقامة ضمن برنامج الأحمال البدنية الذي وضعه الجهاز الفني استعداداً للمباراة.

ويعقد كولر محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وسيقوم كولر خلال المحاضرة بشرح المهام المطلوبة من كل لاعب ومراجعة خطة اللعب قبل التحرك إلى استاد فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة.

قائمة الأهلي لمباراة ستاد أبيدجان

وتضم قائمة الأهلي لمباراة ستاد أبيدجان: كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وكريم وليد "نيدفيد" وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل "كوكا".

ترتيب الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس المتصدر، فيما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.

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