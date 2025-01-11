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برنامج الأهلي قبل ساعات من مباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

01:27 م السبت 11 يناير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مصطفى شوبير من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    محمد هاني من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    كولر من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 18 صورة
    الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    حسين الشحات من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    كريم نيدفيد من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_2
  • عرض 18 صورة
    كريم الدبيس من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 18 صورة
    عمرو السولية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    رامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 18 صورة
    الساعي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    أحمد نبيل كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    أفشة ورامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    أفشة مع عم حارث من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    أكرم توفيق من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الأهلي لمواجهة مستضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري عند السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

برنامج الأهلي قبل مباراة ستاد أبيدجان

وقرر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إجراء مران بدني خفيف للاعبين بفندق الإقامة ضمن برنامج الأحمال البدنية الذي وضعه الجهاز الفني استعداداً للمباراة.

ويعقد كولر محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وسيقوم كولر خلال المحاضرة بشرح المهام المطلوبة من كل لاعب ومراجعة خطة اللعب قبل التحرك إلى استاد فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة.

قائمة الأهلي لمباراة ستاد أبيدجان

وتضم قائمة الأهلي لمباراة ستاد أبيدجان: كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وكريم وليد "نيدفيد" وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل "كوكا".

ترتيب الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس المتصدر، فيما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.

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