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"نمتلك الدوافع".. حسام عبد المجيد يتحدث عن مباراة الزمالك وبلاك بولز

01:21 م السبت 11 يناير 2025
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  • عرض 4 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
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    كريستيان جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 4 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
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كتبت-هند عواد:

أكد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مباراة بلاك بولز، المقرر لها مساء غدا الأحد، في الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حسام عبد المجيد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفريق يسعى لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، لتحقيق الفوز وعدم تلقي أي هزيمة في البطولة".

وأضاف: "إقامة المباراة في القاهرة يعطينا دافعا قويا، سنركز لتحقيق الفوز، ونمتلك الدوافع".

ويحل الزمالك ضيفا على بلاك بولز، في السادسة مساء غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

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حسام عبد المجيد نادي الزمالك بلاك بولز
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