مدرب بلاك بولز: نريد خلق الدوافع من مواجهة الزمالك في القاهرة بدلاً من موزمبيق.. ومستعد لجروس



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق بلاك بولز الموزمبيقي، كوشتوديو جوني، إنهم يعلمون صعوبة مباراتهم أمام الزمالك ولكنهم يتطلعون لتحقيق نتيجة إيجابية عكس مباراة الذهاب.

وكان نادي الزمالك قد فاز بهدفين نظيفين على نظيره بلاك بولز خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى قبل أن يتم الاتفاق على خوض المباراة الثانية بمصر بدلاً من موزمبيق.

وأوضح جوني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم السبت، أنه يريد استغلال إقامة المباراة في القاهرة لخلق دوافع وحوافز إضافية للاعبين.

وأضاف مدرب بلاك بولز:"مدرب الزمالك الجديد جروس أعطى لاعبيه حوافز جديد وغيّر طريقة اللعب ونحن مستعدون لكافة السيناريوهات خلال المباراة ولا نخشى لاعبي الزمالك ولكن نحترمهم ونؤمن بقدراتنا في تحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم مدرب الفريق الموزمبيقي تصريحاته بالتنويه إلى أن هدفهم من اللقاء تقديم مباراة جيدة وأن يخالفوا التوقعات، منوهًا إلى أن كل مباراة تختلف عن الأخرى.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك نظيره بلاك بولز عند السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الكونفدرالية.

ترتيب الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط عن المصري الوصيف و 4 عن بلاك بولز اصحب المركز الثالث ومثلها عن إنيمبا النيجيري المتذيل للمجموعة.

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