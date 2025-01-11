كتبت-هند عواد:

تحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صعوبة مباراة الفريق ضد بلاك بولز في الكونفدرالية الأفريقية، وموقف المصابين من خوض اللقاء.

وقال جروس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الجمهور يصنع الفارق واللاعبون يحبون اللعب في وجود الجماهير، وهناك شكوك حول مشاركة بنتايك وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى، ولكن عمر جابر من الحلول في هذه الجبهة، لأنه سبق ولعب في نفس المركز من قبل، ولازال هناك 24 ساعة قبل المباراة وقد يلحق أي من فتوح أو بنتايك باللقاء".

وأضاف: "بطولة الكونفدرالية مهمة جداً، وهدفنا حصد البطولة والحفاظ على اللقب، مصطفى شلبي لاعب موهوب، ولابد أن تكون هناك استمرارية في الأداء وأن يظهر بأفضل صورة في المباريات، الشق الهجومي في الزمالك لا يزال به معاناة أحياناً، وهناك تفاصيل صغيرة يكون لها دور في الهجوم، ونسعى لأن نظهر بصورة أفضل هجومياً في الفترة المقبلة".

وأتم جروس تصريحاته: "هناك فرصة لكل اللاعبين والجميع مطالب ببذل أقصى جهد في التدريبات للحصول على فرصة المشاركة، وأي لاعب سيحصل على فرصته في المستقبل".

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