"توظيف مختلف لإمام عاشور".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

وكيل بنتايك: "الزمالك طلب تخفيض المقابل المادي.. واللاعب سيرحل في هذه الحالة"

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

ويحل فريق الأهلي عند السادسة مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره ستاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان

وسيعتمد كولر على إمام عاشور في مركز الجناح الذي سبق ولعب به ولكنه توظيف مختلف عما اعتاد عليه في الأهلي، فيما سيعوض كريم الدبيس غياب يحيى عطية الله.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعه، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: إمام عاشور، وسام أبو علي، حسين الشحات.

ترتيب الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس المتصدر، فيما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.

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