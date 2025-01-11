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"توظيف مختلف لإمام عاشور".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

12:20 م السبت 11 يناير 2025
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    مصطفى شوبير من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    محمد هاني من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
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    مروان عطية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    كولر من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 18 صورة
    الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    حسين الشحات من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    كريم نيدفيد من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_2
  • عرض 18 صورة
    كريم الدبيس من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 18 صورة
    عمرو السولية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    رامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 18 صورة
    الساعي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أحمد نبيل كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 18 صورة
    أفشة ورامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أفشة مع عم حارث من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أكرم توفيق من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

ويحل فريق الأهلي عند السادسة مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره ستاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان

وسيعتمد كولر على إمام عاشور في مركز الجناح الذي سبق ولعب به ولكنه توظيف مختلف عما اعتاد عليه في الأهلي، فيما سيعوض كريم الدبيس غياب يحيى عطية الله.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعه، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: إمام عاشور، وسام أبو علي، حسين الشحات.

ترتيب الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس المتصدر، فيما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.

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