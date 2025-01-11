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سيراميكا كليوباترا: اقتربنا من شراء عقد قندوسي

11:57 ص السبت 11 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد قندوسي
  • عرض 8 صورة
    أحمد قندوسي
  • عرض 8 صورة
    أحمد قندوسي
  • عرض 8 صورة
    أحمد قندوسي المعار إلى سيراميكا كليوباترا
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    أحمد قندوسي
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    أحمد قندوسي 1
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    أحمد قندوسي بقميص النادي الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف معتز البطاوي، المشرف على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، عن تطورات مفاوضاتهم مع النادي الأهلي لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب الجزائري أحمد قندوسي.

وأوضح البطاوي، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، مساء أمس الجمعة، أنهم اقتربوا من التوصل لاتفاق مع الأهلي لضم فندوسي:"يتبقى رتوش أخيرة والأمور تسير بصورة جيدة".

وأتم المشرف على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا تصريحاته بالتنويه إلى أن قندوسي يُقدم معهم مستويات متميزة خلال الموسم الجاري؛ إذ تطور بشكل كبير بعد تجانسه مع الفريق.

إعارة قندوسي لسيراميكا كليوباترا

وكان اللاعب الجزائري الدولي قد انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة من النادي الأهلي في أغسطس 2023.

سبب عرض الأهلي أحمد قندوسي للبيع

يذكر أن الأهلي قد أعلن في أكتوبر الماضي عرض قندوسي للبيع على خلفية تصريحاته الإعلامية بخصوص سبب فشل مفاوضات الأهلي لضم مواطنه زين الدين بلعيد بعد طلب التعاقد مع وكلاء محددين.

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النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي
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