اكتمال الجهاز الفني لجروس مع الزمالك

وكيل بنتايك: "الزمالك طلب تخفيض المقابل المادي.. واللاعب سيرحل في هذه الحالة"

كتب ـ رامي بشاي:

اكتمل الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس بعد انضمام مواطنه توماس جروتر مدرب حراس المرمى

وكان من المقرر أن يتواجد جروتر بالجهاز الفني مع جروس في ديسمبر الماضي ولكنه تأجل حضوره لظروف خاصة به.

وسيعود بذلك عماد المندوه الذي عمل كمدرب لحراس المرمى بالفريق الأول مرة أخرى لعمله في قطاع الناشئين.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس

وبذلك يضم الجهاز الفني للزمالك كل من:

:مدير فني: كريستيان جروس.

مدرب عام: أمير عزمي مجاهد.

مدرب حراس المرمى: توماس جروتر.

مدرب أحمال: بوزيان شيخ.

محلل أداء: محمد علاء.

مدير الكرة: عبد الواحد السيد.

ويستعد الزمالك لاستضافة نظيره بلاك بولز الموزمبيقي مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

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وكيل بنتايك: الزمالك طلب تخفيض المقابل المادي