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وكيل بنتايك: "الزمالك طلب تخفيض المقابل المادي.. واللاعب سيرحل في هذه الحالة"

10:09 ص السبت 11 يناير 2025
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    بنتايك
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    إصابة بنتايك
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
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    المغربي محمود بنتايك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
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كتبت-هند عواد:

كشف يوسف مسعد وكيل أعمال المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف اللاعب من الاستمرار مع الأبض من عدمه.

وقال يوسف مسعد، في تصريحات عبر قناة دي إم سي: "الزمالك يمتلك أحقية الشراء وله الأولوية، إن لم يكن الزمالك راغبا في ذلك فهناك أندية أخرى، ولكن الزمالك لم يفعل البند حتى الآن وطلب تخفيض المقابل المادي البالغ مليون دولار، وأوضحنا له أنه يجب التفاوض مع سانت إيتيان مباشرة في هذا الأمر".

وأضاف: "المشكلة هي هل سيقبل سانت إيتيان بذلك؟ هذا ما يتوقف عليه الأمر، وبنتايك يريد الاستمرار مع الزمالك وهو في قمة السعادة معه، طالما احترم الزمالك الشروط المالية ووصل لاتفاق مع سانت إيتيان فهذا سيعني الكثير له، وإن لم يحدث ستكون النتيجة هي الرحيل".

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