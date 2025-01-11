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عائلة محمود كهربا.. تعرض لأزمة بسبب حفل زفاف شقيقته

03:00 ص السبت 11 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف شقيقة كهربا
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لا يخفي نجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" علاقته القوية بشقيقته الكبرى؛ إذ يُشدد دائمًا على أنها صاحبة فضل عليه.

ولكنه تعرض لانتقادات بسبب حفل زفافها؛ إذ قيل أن اللاعب رفض قرار الجهاز الفني بالسفر لخوض أحد المباريات في غانا لحضور حفل الزفاف.

ما اسم أخت محمود كهربا؟

سالي سليمان هي الشقيقة الكبرى لكهربا التي تظهر معه في أكثر من مناسبة؛ كما ظهر معها كهربا خلال يوم زفافها ولم يقتصر تواجده على الحفل فقط.

ووصف كهربا شقيقته سالي بأنها بمثابة أم وسند له؛ معللاً ذلك بوقوفها دائمًا معه.

من هو عريس أخت كهرباء؟

وتزوجت شقيقة كهرباء من شخص يُدعى محمد حسن البغداد يُعرف عنه انتمائه لنادي الزمالك وأنه صديق الطفولة لكهربا.

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