غيابات الأهلي أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد ستاد أبيدجان.. مصدر يكشف آخر استعدادات كولر

كتب ـ محمد عبدالسلام:

يواجه الأهلي فريق استاد ابيدجان عند السادسة من مساء اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري ابطال افريقيا.

ويشهد الأهلي العديد من الغيابات قبل المباراة نستعرضهم خلال السطور التالية:

يحيى عطية الله: للإصابة

رضا سليم: للإصابة

أشرف داري: للإصابة

علي معلول: أسباب فنية

كريم فؤاد: للإصابة

طاهر محمد طاهر: للإصابة

محمد عبدالله: للإصابة

حمزه علاء: أسباب فنية

محمود كهربا: أسباب فنية

بيرسي تاو: اقتراب رحيله عن النادي

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