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غيابات الأهلي أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

04:00 ص السبت 11 يناير 2025
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    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
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    محمد هاني من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    مصطفى شوبير من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    كولر من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 17 صورة
    الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    حسين الشحات من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    كريم نيدفيد من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_2
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    كريم الدبيس من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 17 صورة
    عمرو السولية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    رامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
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    الساعي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    أكرم توفيق من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 17 صورة
    أحمد نبيل كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أفشة ورامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أفشة مع عم حارث من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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كتب ـ محمد عبدالسلام:

يواجه الأهلي فريق استاد ابيدجان عند السادسة من مساء اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري ابطال افريقيا.

ويشهد الأهلي العديد من الغيابات قبل المباراة نستعرضهم خلال السطور التالية:

يحيى عطية الله: للإصابة

رضا سليم: للإصابة

أشرف داري: للإصابة

علي معلول: أسباب فنية

كريم فؤاد: للإصابة

طاهر محمد طاهر: للإصابة

محمد عبدالله: للإصابة

حمزه علاء: أسباب فنية

محمود كهربا: أسباب فنية

بيرسي تاو: اقتراب رحيله عن النادي

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