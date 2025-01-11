غيابات الأهلي أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا
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كتب ـ محمد عبدالسلام:
يواجه الأهلي فريق استاد ابيدجان عند السادسة من مساء اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري ابطال افريقيا.
ويشهد الأهلي العديد من الغيابات قبل المباراة نستعرضهم خلال السطور التالية:
يحيى عطية الله: للإصابة
رضا سليم: للإصابة
أشرف داري: للإصابة
علي معلول: أسباب فنية
كريم فؤاد: للإصابة
طاهر محمد طاهر: للإصابة
محمد عبدالله: للإصابة
حمزه علاء: أسباب فنية
محمود كهربا: أسباب فنية
بيرسي تاو: اقتراب رحيله عن النادي
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