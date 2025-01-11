مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت 11 يناير ، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم بجانب إقامة مباراتين في الدوري المصري الممتاز.

وتقام كذلك أربع مباريات في دوري أبطال أفريقيا وأربع كذلك في الدوري الإيطالي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم:

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي.. 4 مساء.. أون تايم اسبورت

الاتحاد السكندري ضد زد.. 7 مساء.. أون تايم اسبورت

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم:

مانيمما يونيون ضد صن داونز.. 3 مساء..بى إن سبورت 2

ستاد أبيدجان ضد الأهلي.. 6 مساء.. بى إن سبورت 1

ساجرادا اسبيرانسا ضد بيراميدز.. 6 مساء.. بى إن سبورت 2

الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي.. 9 مساء.. بى إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم:

العروبة ضد الهلال.. 3:45 مساء

القادسية ضد التعاون.. 4:40 مساء

الفيحاء ضد الاتحاد.. 7 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم:

بريستول سيتي ضد وولفرهامبتون.. 2 مساء

ميدلزبره ضد بلاكبيرن روفرز.. 2 مساء

بيرمينجهام ضد لينكولن.. 2 مساء

ليفربول ضد اكرينغتون ستانلي.. 2:15 مساء

تشيلسي ضد موركامب.. 5 مساء

بورنموث ضد وست بروميتش.. 5 مساء

ليستر سيتي ضد كوينز بارك رينجرز.. 5 مساء

برينتفورد ضد بليموث.. 5 مساء

سندرلاند ضد ستوك سيتي.. 5 مساء

نوتنجهام فورست ضد لوتون تاون.. 5 مساء

إكسيتر ضد أوكسفورد يونايتد.. 5 مساء

ريدينغ ضد بيرنلي.. 5 مساء

نورويتش سيتي ضد برايتون.. 5 مساء

مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي.. 7:45 مساء

ليدز يونايتد ضد هاروغيت تاون.. 7:45 مساء

كوفنتري سيتي ضد شيفلد وينزداي.. 8 مساء

ليتون أورينت ضد دربي كاونتي.. 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

إمبولي ضد ليتشي.. 4 مساء

أودينيزي ضد أتالانتا.. 4 مساء

تورينو ضد يوفنتوس.. 7 مساء

اي سي ميلان ضد كالياري..9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم:

هوفنهايم ضد فولفسبورج..4:30 مساء

هايدنهايم ضد يونيون برلين.. 4:30 مساء

فرايبورج ضد هولشتاين كيل.. 4:30 مساء

ماينز ضد بوخوم.. 4:30 مساء

سانت باولي ضد آينتراخت فرانكفورت..4:30 مساء

بوروسيا مونشنغلادباخ ضد بايرن ميونخ.. 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم:

آلا فيس ضد جيرونا.. 3 مساء..بى ان سبورت 3

بلد الوليد ضد ريال بيتيس..5:15 مساء..بي ان سبورت 3

إسبانيول ضد ليجانيس.. 7:30 مساء.. بي ان سبورت 3

إشبيلية ضد فالنسيا.. 10 مساء..بي ان سبورت 3

الدوري الفرنسي الممتاز:

بريست ضد أولمبيك ليون.. 6 مساء

ستاد ريمس ضد نيس.. 8 مساء

ستاد رين ضد أوليمبيك مارسيليا.. 10:05 مساء