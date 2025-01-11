موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يعود فريق الأهلي ليطل على جماهيره مجددًا بدوري أبطال أفريقيا حين يحل ضيفًا على نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام المباراة عند السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

وستُنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 .

ترتيب الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.

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