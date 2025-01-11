هل يبدأ كهربا تعويض خسارته التاريخية للزمالك والأهلي؟

في نهاية فبراير الماضي سدد لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" قيمة الغرامة التي وُقعت عليه بعد رحيله عن الزمالك لنادي ألافيس البرتغالي.

الغرامة التي كانت موقعة على اللاعب 2 مليون و476 و389 دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بداع فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك.

قيمة غرامة كهربا للزمالك

مصدر أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي حينها أن اللاعب سدد قيمة الغرامة بالجنيه المصري بسعر الصرف حينها والذي كان يوازي 76 مليون و531 ألف جنيه.

هذا بجانب عدة عقوبات تعرض لها اللاعب خلال تواجده مع الأهلي؛ إّغُرِم بمليون جنيه في فترة تدريب السويسري فايلر للفريق في سبتمبر 2020 بسبب ما بدر منه قبل المران، بحسب تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة حينها.

وتعرض لعقوبة جديدة خلال فترة تواجد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قدرها 200 ألف جنيه، كما أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي عقاب اللاعب بمليون جنيه واستبعاده من بطولة كأس السوبر المصري؛ لغضب المدير الفني السويسري كولر من طريقة احتجاج اللاعب على عدم المشاركة.

ولكن يبدو أن كهربا قد وصلته فرصة ليعوض بعض الشيء الخسائر المالية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بعرض الاتحاد الليبي.

نادي الاتحاد الليبي يرغب في ضم اللاعب من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وبحسب تصريحات مصدر مطلع على الصفقة لمصراوي فأن قيمة الصفقة الإجمالية ستصل إلى 900 ألف دولار (ما يُعادل 45.5 مليون جنيه مصري).

قيمة صفقة انتقال كهربا للاتحاد الليبي

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي سيحصل على مبلغ 250 ألف دولار حال إتمام الصفقة (أي ما يُعادل 12.6 مليون جنيه مصري)، فيما سيحصل اللاعب على 650 ألف دولار ( أي ما يُعادل 32.9 مليون جنيه مصري)، فهل تكون بداية ليفكر كهربا في الخروج لإعارات بالدوريات المحيطة لتعويض خسارته في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة.

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