أرباح الأهلي بالانتقالات الشتوية ـ بالأرقام

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ينتظر عشاق النادي الأهلي الصفقات التي سيبرمها مسؤولوه خلال الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفهم.

وكثيرة هي التقارير التي تترد عن الصفقات التي يرغب النادي الأهلي في إبرامها ولكن لم يُعلن الأهلي إتمام أي صفقة بعد.

ولكن على الجانب الآخر يقترب النادي الأهلي من الاستغناء عن لاعبين بصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

رحيل بيرسي تاو عن الأهلي لقطر القطري

المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، مارسيل كولر، أعلن خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري بدوري أبطال أفريقيا، رحيل المحترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن صفوفهم.

كولر أوضح أن المحترف صاحب الـ 30 عاماً يتواجد في دولة قطر لإتمام إجراءات انتقاله لناديه الجديد.

مصدر أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إن اللاعب الجنوب أفريقي الدولي سينتقل لصفوف نادي قطر القطري.

قيمة صفقة رحيل بيرسي تاو لقطر القطري

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي سيحصل على مقابل مادي من صفقة بيع الستة أشهر الأخيرة بعقد بيرسي تاو قدره 160 ألف دولار ـ (ما يُقارب 8 ملايين جنيه مصري) ـ.

يذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مع تاو في صيف 2021 قادمًا من برايتون الإنجليزي في صفقة قُدرِت بـ 1.8 مليون يورو.

تفاصيل عرض الاتحاد الليبي لضم كهربا

وعلى الجانب الآخر ينتظر رحيل جناح النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" إلى نادي الاتحاد الليبي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

النادي الليبي واجهه أزمة في إيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة لمدربه المصري الأسبق مؤمن سليمان ولكن أوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن النادي توصل لحل بسبب المستحقات وسيحل أزمة القيد.

قيمة عرض الاتحاد لضم كهربا

ونوه المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن النادي الأهلي سيحصل على مبلغ 250 ألف دولار حال إتمام الصفقة (أي ما يُعادل 12.6 مليون جنيه مصري)، فيما سيحصل اللاعب على 650 ألف دولار ( أي ما يُعادل 32.9 مليون جنيه مصري).

وهذا يُعني أن الأهلي سيحصل من صفقة بيع المتبقي من عقد بيرسي تاو بجانب إعارة كهربا إلى نادي الاتحاد الليبي على ما يقارب 410 ألف دولار ( أي ما يُعادل 20.7 مليون جنيه مصري).



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