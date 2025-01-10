الأهلي ضد ستاد أبيدجان.. مصدر يكشف آخر استعدادات كولر

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كتب - مراسل مصراوي:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعداداً لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام ستاد أبيدجان غدًا، في تمام الساعة السادسة مساءً، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، علي عدم إقامة أي جوانب خططية خلال المران الوحيد الذي خاضه الفريق للمباراة، أكتفي بتحفيظ لاعبيه خطة المباراة.

وقام كولر بعقد محاضرتين مع اللاعبين في فندق الإقامة، قام خلالهما بشرح كل ما يتعلق بفريق ستاد أبيدجان، نقاط القوة والضعف لدى الفريق الإيفواري.

وشارك الثنائي محمد مجدى أفشة ورامي ربيعة، في المران بشكل طبيعي، بعد شعورهما بإجهاد عضلي في تدريب الثلاثاء الماضي، يؤكدان على جاهزيتهم للمباراة.

وأكد كولر للاعبيه على أهمية المباراة، التي تمثل منعطفاً مهما للغاية في مشوار الدفاع عن اللقب، وأنه لا بد من العودة بنتيجة إيجابية رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يأتي فريق ستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

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