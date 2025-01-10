مفاجآة بشأن مستقبل يحيى عطية الله مع الأهلي بعد إصابته

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي عن موقف المحترف المغربي بصفوفهم يحيى عطية الله بالفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سموحة بالدوري.

وأوضح المصدر المسؤول ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أنهم لم يفكروا في رفع اسم اللاعب من قائمة الفريق بالموسم الجاري كما تردد، مُعللاً:"مدة غيابه شهرين فقط وبعدها يمكنه المشاركة في المباريات مرتديًا قناع كما أن إعارته معنا والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي تجعلنا لا نقوم برفع اسمه من القائمة".

وتابع المصدر:"حال رفع اسم اللاعب من القائمة فهذا يُعني أن علاقته بالنادي ستنتهي في يناير الحالي وهذا لن يحدث".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"اللاعب كان محل نقاش منذ فترة حيث ندرس شرائه بصورة نهائية من سوتشي الروسي وتحدثنا معه في وقت سابق وهو لا يمانع".

وشارك اللاعب بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري 2024/25 في 16 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 3.

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