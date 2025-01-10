إمام عاشور يهنيء لاعب الزمالك السابق بعيد ميلاده

هنأ نجم النادي الأهلي إمام عاشور زميله السابق بنادي الزمالك واللاعب الحالي ببلدية المحلة عبدالله جمعة بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر عاشور اليوم الجمعة عبر حسابه بمنصة انستجرام صورة سابقه تجمعه بجمعة بأحد السواحل، مُذيلاً إياها بتعليق:"كل سنة وأنت طيب ياحبيبي".

وكان عبدالله جمعة قد انضم لصفوف الزمالك قادمًا من إنبي في موسم 17/18 قبل أن يرحل بموسم 23/24، فيما انضم عاشور للزمالك من غزل المحلة في موسم 19/20 قبل أن يرحل في موسم 22/23 لصفوف ميتيلاند الدنماركي.

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