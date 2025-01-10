القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن القيمة المالية لصفقة انتقال لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" لصفوف الاتحاد الليبي حال إتمامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، أن قيمة الصفقة الإجمالية ستصل إلى 900 ألف دولار (ما يُعادل 45.5 مليون جنيه مصري).

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي سيحصل على مبلغ 250 ألف دولار حال إتمام الصفقة (أي ما يُعادل 12.6 مليون جنيه مصري)، فيما سيحصل اللاعب على 650 ألف دولار ( أي ما يُعادل 32.9 مليون جنيه مصري)

ونوه المصدر ذاته إلى توصل إدارة نادي الاتحاد الليبي لاتفاق مع مدربه المصري السابق مؤمن سليمان على سداد مستحقاته المالية المتأخرة بعدما توقف القيد بسبب ذلك.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"من بيراميدز".. الزمالك يُعلن رسميًا عن أولى صفقاته الشتوية